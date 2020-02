Spal-Sassuolo 1-2, neroverdi di rimonta nella ripresa

Derby emiliano al Paolo Mazza di Ferrara tra Spal e Sassuolo, padroni di casa alla disperata ricerca di punti salvezza, neroverdi per dare continuità dopo una serie di risultati utili consecutivi. Partono meglio gli spallini che trovano il gol del vantaggio al 24' con Bonifazi sugli sviluppi di un calcio di punizione su cui Consigli compie un'uscita non perfetta. Pochi minuti dopo Di Francesco sfiora il raddoppio. Nella ripresa arriva la reazione neroverde, al 65' Tomovic stende Boga in area di rigore, Giacomelli concede il penalty che Caputo non sbaglia per il gol del pari. La Spal va più volte vicina alla rete del vantaggio, ma come spesso succede nel calcio, quando il gol non lo fai alla fine lo subisci. Al 90' Berardi serve un assist perfetto per la testa di Boga che insacca alle spalle di Berisha. Ancora una volta la decide Boga, il più in forma dei giocatori neroverdi nell'ultimo periodo. Con questa vittoria il Sassuolo sale a quota 29 punti, Spal rimane a 15 fanalino di coda del classifica.