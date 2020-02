Serie D, Grumentum "punito" dall'arbitro al 94' Cade il Francavilla

Cadono entrambe le lucane nella ventitreesima giornata di serie D girone H. Il Grumentum Val d'Agri viene "punito" a Casarano da una "clamorosa" decisione arbitrale al 94'. Su segnalazione del suo assistente, l'arbitro espelle De Gol, reo presunto di aver colpito Cianci a palla lontana, e dal dischetto Mincica trasforma il 2-1. Partita decisamente "convulsa" con ii salentini che passano in vantaggio al 24' della ripresa con Russo, ma i valligiani raggiungono il pari con una sassata di Agresta. Addirittura a 10' dalla fine le due squadre restano in dieci: rosso a Occhiuto per i padroni di casa e al portiere Donini per gli ospiti. Poi l'episodio che non ti aspetti in pieno recupero e che vede la squadra di Finamore essere raggiunta in classifica dalla Nocerina e Fidelis Andria. Mentre il Francavilla ormai è in una serie nera e non vince da 10 partite. I sinnici sono stati battuti al Fittipaldi dal Gladiator al 26' della ripresa con Odjè.