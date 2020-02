Monopoli-Bari 2-2: finisce in parità il derby di alta classifica

Un punto a testa per Monopoli e Bari: questo il verdetto del derby del "Veneziani", conclusosi in parità sul punteggio di 2-2.

Botta e risposta subito in avvio del primo tempo: i galletti passano in vantaggio al 6' con Antenucci, bravo ad infilare Menegatti su assist di Laribi. I padroni di casa perengono al pareggio con il bel gol di Fella, con palla che finisce nel sette. Alla mezz'ora Antenucci ha un'ottima chance, ma si fa ipnotizzare da Menegatti. In chiusura di frazione è Simeri a rendersi pericoloso, ma Menegatti fa buona guardia.

Nella ripresa il Monopoli mette la freccia al 53' con Jefferson, che porta in vantaggio i biancoverdi con un tocco sottomisura. Tre minuti più tardi il definitivo 2-2 di Sabbione, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 67' Perrotta si fa espellere per fallo da ultimo uomo su Fella.

Il Bari sale a 51 punti, consolidando la seconda posizione (in attesa del risultato della Ternana), mentre il Monopoli conquista il quarantottesimo punto stagionale.