Un acuto di Mazzarani lancia il Catania: Cavese k.o

Una prova convincente e di carattere permette al Catania di superare in trasferta un avversario ostico come la Cavese. I rossazzurri portano a casa i tre punti grazia al rigore trasformato magistralmente da Mazzarani al minuto 44 per un fallo di Matino su Biondi. Nel primo tempo la compagine di Cristiano Lucarelli si rende più volte insidiosa, infatti al 21' Biondi dopo aver saltato Bisogno colpisce un palo clamoroso. Il pallino del gioco è in mano ai padroni di casa ma gli etnei quando ripartono danno l'impressione di poter far male. Nel finale di tempo il giovane del vivaio rossazzurro si invola in area e con una veronica cerca di superare Matino che lo stende. L'arbitro non ha dubbi e concede il penalty tra le proteste dei giocatori campani e del pubblico. Dagli undici metri si presenta Mazzarani che non sbaglia. Nella ripresa il tecnico livornese decide di coprirsi e inserire Esposito al posto di Curcio. La Cavese non riesce a tenere il ritmo dei primi 45 minuti e il Catania non corre rischi anzi in contropiede con gli ingressi di Manneh e Beleck (esordio per lui) crea ansie alla retroguardia di Campilongo. Un successo importante più per il morale che per la classifica: Biagianti e compagni hanno mostrato testa e cuore in quel di Cava de' Terreni.

CAVESE-CATANIA 0-1

MARCATORI: 44' rig. Mazzarani (CT)

CAVESE (4-4-1-1): Bisogno; Nunziante (82' Bulevardi), Matino, Marzorati, Ricchi (57' Di Roberto); Spaltro, Matera (82' Badan), Lulli, (58' Castagna) Sainz Maza; Cesaretti (58' Russotto); Germinale. A disp: D'Andrea, Abibi, Favasuli, Cernaz, Marzupio, Polito, De Luca. Allenatore: Salvatore Campilongo.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente (85' Welbeck), Salandria (77' Biagianti); Biondi (72' Manneh), Curcio (46' Esposito), Mazzarani (72' Beleck); Barisic. A disp: Martinez, Marchese, Di Grazia, Capanni. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Federico Longo (sez. AIA di Paola).

AMMONITI: 17' Marzorati (CV), 41' Biondi (CT), 92' Furlan (CT)