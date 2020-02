Catania, Biondi: "Il rigore c'era, adesso pensiamo alla Coppa"

Kevin Biondi, giocatore del Catania, tra i migliori in campo quest'oggi, ha parlato in sala stampa al termine del match vinto contro la Cavese; ecco quanto dichiarato: "Era partita tosta, maschia e il mister ci aveva già avvisato. E' andata bene, abbiamo fatto la nostra partita e portato i tre punti a casa che era quello che volevamo. Adesso pensiamo alla Coppa. La mia prestazione? Sono contento perché abbiamo vinto ed è servita alla squadra. Il fallo sul rigore? Io ho fatto la giocata e lui è andato a terra, quindi penso che il rigore ci sia. Venivamo da risultati non positivi avevamo bisogno di una reazione a livello emotivo ed è arrivata".