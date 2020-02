Catania, Lucarelli: "Bene la squadra. Tre punti per la salvezza"

L'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro la Cavese. Queste le sue parole: "Siamo stati bravi a metterci sullo stesso piano della Cavese che ha giocato con ritmo alto e intensità. Abbiamo giocato con 4 attaccanti, abbiamo fatto un grande primo tempo con occasione da gol. Nella ripresa, dopo il cambio con Curcio per Esposito, abbiamo abbassato il ritmo, la Cavese non si è resa molto pericolosa. Sostanzialmente la squadra mi è piaciuta, se avessimo giocato così qualche anno fa prima il Catania non sarebbe in Serie C. Le partite sono sempre decise da episodi. Ai miei giocatori dico sempre che nell'arco di 38 partite 3-4 le giochi bene, altrettanto in cui sembra che nemmeno ti presenti, poi ci sono trenta battaglie. Questo girone lo vinci o raggiungi l'obiettivo se stai in tensione per 90', calcio champagne in questo girone, a dir la verità. Anzi, direi che sono tre punti fondamentali per la salvezza. Ora la Ternana, in Coppa Italia, io ci credo nella rimonta. Spero che ci saranno i tifosi a nostro fianco. Se arrivassimo in finale questo ci cambierebbe la stagione. Curcio? Ha avuto un piccolo risentimento muscolare. Welbeck? E' tornato in campo dopo tanti mesi, siamo contenti che l'abbiamo recuperato".