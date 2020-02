Catania, Mazzarani: "Prova d'orgoglio, vittoria del gruppo"

Al termine del match vinto contro la Cavese, Andrea Mazzarani, autore del gol decisivo, ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell'attaccante del Catania: "Indubbiamente è una vittoria che ci serviva. Oggi si è vista una squadra compatta e cattiva, volevamo riscattare le ultime gare perse. C'è stata una reazione d'orgoglio. Noi cerchiamo di estraniarci dalle situazione esterne, il mister spinge molto su questo tasto. Sappiamo che la società non naviga in acque tranquillissime ma non ci ha mai fatto mancare nulla e noi siamo tenuti a dare tutto in campo. Siamo tutti contenti, si è creato un gruppo importante. Il mio ruolo? Ogni anno cambio sempre 3-4 posizioni, oggi mi sono trovato bene. Ma la cosa importante non è questa, ma la predisposizione su quello che il mister ci chiede. Possiamo toglierci delle soddisfazioni che visto l'ambiente sono impensabili, ma già pensiamo a giovedì. Questo è un campo che mi porta bene, ma questa è la vittoria del gruppo. Il Catania oggi è stata una squadra di Serie C".