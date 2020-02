Benevento. Barba: "Sono qui per conquistare qualcosa di importante"

Al termine del match vinto dal Benevento sul campo del Cosenza per 1-0, ai microfoni di DAZN ha parlato Federico Barba, il difensore oggi al debutto con i giallorossi dal 1'. Queste le sue parole:

"Spero di festeggiare tra qualche mese con i miei nuovi compagni qualcosa in più di una partita. Ci vuole umiltà nella vita e quindi sono qui per ritornare in Serie A.

E’ stata una scelta condivisa da parte di tutti con il Benevento che mi ha voluto fortemente. Sono contento di aver partecipato ad una vittoria sofferta come quella di oggi.

Sappiamo che se vinciamo ancora la promozione matematica arriverà ma non dobbiamo pensarci perché il campionato è ancora lungo.Certo, dovessimo vincere anche domenica prossima il traguardo sarebbe più vicino.

Io preferisco giocare centrale ma in Spagna ho giocato prevalentemente da terzino. La B è come sempre un campionato difficile come lo era quando l’ho disputato io l’ultima volta".