Catania, un sorriso dopo tanti giorni bui. E sul futuro...

Il Catania torna al gol e alla vittoria. Contro la Cavese i rossazzurri disputano la migliore gara dall'inizio dell'anno e strappano i tre punti. Una vittoria importante che giunge dopo l'ennesima settimana complicata. La sconfitta cocente contro il Monopoli, l'arrivo del nuovo amministratore delegato, l'ingaggio di una punta per rinforzare l'attacco falcidiato da infortuni e cessioni. La vittoria contro la Cavese giunge all'inizio di un ciclo di ferro di gare: il ritorno di Coppa Italia Serie C contro la Ternana, le gare interne contro la Reggina e la Ternana.

L'interrogativo che si pongono gli addetti ai lavori e i tifosi dopo la gara di Castellammare di Stabia è uno: ha ragione Lucarelli a parlare di vittoria per la salvezza o sono tre punti per consolidare il piazzamento playoff? Il tris di gare darà la giusta risposta sul futuro in campionato di una squadra che, come ormai da tanti anni, non riesce a spiccare il volo.

FUTURO - Intanto non ci combatte solo sul campo, ma anche fuori. Oggi, in tal senso, è un'altra giornata chiave. Si discute al Tribunale di Catania (IV sezione civile) la richiesta di sequestro di beni riconducibili alla proprietà del Calcio Catania. Attenzione, a scanso di equivoci, si parla di una misura richiesta perché si teme di perdere la garanzia del credito. Non è il preludio, allo stato attuale, a nessuna richiesta di istanza di fallimento del Calcio Catania. A questo proposito sarà poi fondamentale leggere il dispositivo dei giudici che potrebbe arrivare entro 48-72 ore a meno di slittamenti.

Sul fronte cessione della società non c'è molto da segnalare. Le parti hanno firmato il patto di riservatezza, dunque, sia da una parte che dall'altra non filtra nulla. Massimo riserbo per una trattativa che non avrà tempi velocissimi e non si può, allo stato attuale, nemmeno escludere che l'attuale proprietà possa continuare (magari con il sostegno di altri soggetti).

Con l'addio di Pietro Lo Monaco (ancora formalmente direttore generale, ma con il quale si tratta per la risoluzione del contratto) e l'arrivo di Giuseppe Di Natale non si possono escludere scenari diversi da quelli ipotizzati solo qualche settimana fa. L'incontro di venerdì scorso con una delegazione di tifosi della Curva Nord potrebbe essere il preludio per un disgelo e per il ritorno allo stadio del tifo organizzato che manca ormai da settimane. I prossimi giorni, in questo senso, saranno decisivi.