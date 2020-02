Borgosesia-Ghivizzano 3-4, carnevale indigesto ai granata

Dopo aver conquistato dieci degli ultimi dodici punti a disposizione il Borgosesia fallisce l’appuntamento sulla carta più facile perdendo 4 a 3 tra le mura amiche contro il Ghivizzano; una partita dai mille volti che si era messa bene per la formazione di Didu con il vantaggio di Castelletto, a cavallo dei due tempi gli ospiti trovano tre reti, la doppietta di rigore di Ravasi rimette tutto in gioco ma Felleca fissa il 4 a 3 che regala tre punti salvezza ai toscani.

La cronaca Borgosesia in vantaggio al 17’, Renolfi mette in mezzo per Ravasi che la tocca per Castelletto che di testa trova la deviazione vincente, gli ospiti rispondono con Bartolini che impegna Lali, Iannacone e Rizzo hanno la chance del raddoppio ma la sprecano, su un errore della difesa granata Felleca serve Aprile che pareggia i conti, prima dell’intervallo arriva addirittura il due a uno di Felleca, la difesa di Didu ancora non è esente da colpe. La ripresa parte con il tre a uno di Papi ma la reazione del Borgosesia è rabbiosa e immediata, Ravasi si conquista un penalty che trasforma e lo stesso attaccante valsesiano si procura un secondo calcio di rigore che mette ancora a segno, quindici gol in stagione per Ravasi; è Felleca l’uomo partita per il Ghivizzano, al 32’ centra una clamorosa traversa ma al 35’ a tu per tu con Iali sigla il gol vittoria per un rocambolesco 4 a 3.