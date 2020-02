Fidelis Andria, Favarin: "Partita molto maschia, è un buon punto"

Buon punto esterno per la Fidelis ieri al "Fanuzzi" di Brindisi: un risultato che consente ai federiciani di dare continuità alla vittoria del turno scorso contro il Francavilla.

Questo il commento al match di Giancarlo Favarin: "Per la posizione che abbiamo ci possiamo accontentare del pareggio, è stata una partita molto maschia, ci sono state poche occasioni anche se abbiamo avuto una buona chance con Sambou. E' stata una partita equilbrata, dove l'ha fatta da padrone un campo poco presentabile. Questo risultato ci dà continuità, guardiamo avanti cercando di sbagliare poco. Qualcosa concediamo ma dobbiamo affrontare le partite come abbiamo fatto oggi, serve anche qualche punto fuori casa. Ben venga il pareggio, ma dobbiamo cercare di trovare anche qualche vittoria fuori casa. In questa stagione abbiamo perso partite facendoci gol da soli, il morale era sotto i tacchi. La vittoria di domenica scorsa ci ha dato coraggio, adesso i punti contano e non è facile portarli a casa. Mi auguro che ci sia un filotto di risultati".