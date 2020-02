Bari, De Laurentiis: "Bellissima partita. Stasera forza Ternana"

Il punto conquistato ieri dal Bari al "Veneziani" di Monopoli è stato accolto con moderata soddisfazione dal presidente Luigi De Laurentiis.

Queste le sue parole a Radio Bari: "E' stata una bellissima partita: eccezionale il primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo sofferto, è stata una delle partite che ho sofferto di più. Mi sono alzato che avevo tanta adrenalina in corpo. Complimenti al Monopoli, sono stati bravi e hanno saputo metterci in crisi. Siamo arrivati alla partita decisi, comunque in 10 abbiamo portato un punto a casa, alla fine è una soddisfazione anche se è ovvio che puntiamo sempre a portare a casa i tre punti".

Sul posticipo di stasera: "Io punto sulla vittoria della Ternana: preferisco mettere ancora più pressione alla capolista. Preferisco essere con gli stessi punti della Ternana, ma avvicinarmi alla Reggina".