Champions: per Napoli-Barcellona già venduti oltre 35mila biglietti

Per la partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019/2020 tra Napoli e Barcellona, che si disputerà il prossimo 25 febbraio alle ore 21.00 allo stadio San Paolo di Napoli, sono già stati venduti oltre 35mila biglietti.

Esauriti i posti per curve e distinti superiori, sono ancora in vendita i biglietti per le tribune Nisida e Posillipo.

Di seguito, i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo: € 250,00

Tribuna Nisida: € 190,00

Tribuna Family: € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti: € 130,00

Curve: € 70,00