Juventus, i tempi di recupero per Douglas Costa

Come sottolineato a malincuore dal suo stesso allenatore, Maurizio Sarri, "Douglas Costa al livello muscolare è fragile". Il giocatore è già al terzo infortunio in questa stagione.

Douglas Costa salterà sicuramente la partita di Champions contro il Lione e la sua presenza contro l'Inter è a forte rischio. Gli esami hanno certificato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

L'esterno offensivo brasiliano, classe '90 (29 anni), resterà fermo per circa 20 giorni. In questa stagione ha collezionato 17 presenze, segnando 2 gol e siglando 2 assist. Da quando è in Serie A, 5 gol e 15 assist in 61 partite.