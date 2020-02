Il Cagliari perde Pavoletti, lesione al crociato già operato in estate

Che sfortuna per Leonardo Pavoletti: gli esami hanno evidenziato una lesione al legamento anteriore sinistro (lo stesso già operato in estate). L'infortunio si è verificato durante una sessione di allenamento.

Questo il comunicato ufficiale del club rossoblu: La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione.

Soltanto due presenze per Pavoletti con la maglia del Cagliari, in questa stagione, per appena 135 minuti giocati (una partita in Serie A, l'altra in Coppa Italia). In Serie A l'attaccante italiano ha collezionato 127 presenze, segnando 51 gol e firmando 6 assist.