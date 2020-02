Serie D, cambia un’altra volta la capolista

Continua ad essere intensa ed emozionante la lotta per il primo posto del girone A di Serie D, il big match di giornata tra Lucchese e Casale finisce uno a uno, un risultato che favorisce il Prato che vince due a uno contro la Fezzanese con una rete nel finale di Diarrasouba e torna al comando con una lunghezza sulla Lucchese e tre su Casale e Caronnese che vince due a uno tra le mura amiche contro il Fossano.

La squadra più in forma del girone è il Seravezza, a Verbania una doppietta di Frugoli e un gol di Grassi regalano la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e condannano i locali all’ultimo posto; sette delle ventitrè reti arrivano nell’anticipo di Borgosesia, si interrompe la striscia dei granata nonostante la doppietta di Ravasi che raggiunge Casolla in testa alla classifica marcatori, per il Ghivizzano una importante boccata d’ossigeno, sei punti in due partite che permettono ai toscani di avere al momento alle spalle tre squadre. Tre i pareggi di giornata, nulla di fatto nel derby ligure tra Lavagnese e Savona, uno a uno tra Bra e Sanremese con Spera che risponde a De Iulis.

Ben cinque le vittorie esterne, in chiave salvezza fondamentale il successo griffato Mancini del Ligorna a Vado, le due formazioni sono appaiate al penultimo posto con 21 punti; nell’ultimo incontro di giornata blitz esterno del Chieri sul campo del Real Forte Querceta, la doppietta di Melandri vale vittoria e sorpasso in classifica.

I risultati e la classifica di giornata