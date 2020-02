Verbania, si cambia ancora: alle porte l'approdo di Porcu?

La situazione di classifica del Verbania, diventata critica dopo le ultime quattro sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la compagine biancocerchiata all'ultimo posto della classifica del girone A di Serie D, ha indotto la società a prendersi del tempo per riflettere su quale possa essere la strada giusta per cercare di riportare la squadra sui binari che conducano quanto meno alla possibilità di giocarsi la salvezza ai playout, obiettivo ancora ampiamente alla portata a patto di una sterzata decisa nei risultati.

Il cambio di guida tecnica sembra il provvedimento più prossimo per la squadra lacuale, con la posizione di Corrado Cotta che diventa sempre più critica, soprattutto dopo l'ultimo rovescio interno con il Seravezza che ha imperversato al "Pedroli" vincendo per 3-0: si sta sfogliando la margherita per nominare il terzo allenatore della stagione verbanese ma il nome più gettonato sembra essere quello di Luca Porcu, papabile ad essere l'allenatore che guiderà la squadra nella cruciale sfida ai liguri della Fezzanese della prossima settimana.

Dopo l'esperienza con la Beretti nazionale del Gozzano, per Porcu sarebbe un ritorno alla guida di una prima squadra che manca dalla stagione 2017-18 quando il tecnico novarese sedeva sulla panchina dell'Arona dove la sua strada si è incrociata con quella di Andrea Fortis, attuale dirigente del Verbania. Un sodalizio che potrebbe ricrearsi per inseguire la difficile salvezza del Verbania che proverà con tutti i mezzi a mantenere la massima categoria dei Dilettanti.

