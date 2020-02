Catania, continua la caccia al bomber: idee Martins e Bojinov

Il mercato del Catania non è ancora finito. Dopo l'arrivo di Beleck, svincolato (prima parte di stagione al Rieti) la dirigenza rossazzurra va a caccia di un altro nome per rinforzare l'attacco. C'è sempre l'ipotesi Alessio Viola, ex Reggina, ma non è propriamente un centravanti. Scartate le ipotesi Acquafresca e Cacia, secondo il quotidiano La Sicilia sono tre i nomi sul taccuino degli etnei: oltre a Varela, svincolato dall'Ascoli, piacciono Bojinov e Martins. Intanto la squadra si concentra in vista del match di ritorno contro la Ternana: bisogna ribaltare il 2-0 dell'andata. Serve un miracolo e chissà se il pomeriggio non si possa tingere di rossazzurro.