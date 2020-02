Di Piazza: "Ringrazio tifosi del Catania. No rancore verso Lucarelli"

Matteo Di Piazza, nella gara contro il Rieti, ha segnato le prime due reti con la maglia del Catanzaro. Nuova avventura per l'ex attaccante del Catania andato via a gennaio dopo un anno trascorso in maglia rossazzurra. A La Gazzetta dello Sport, la punta parla del suo trascorso con gli etnei: "Nell'ultimo mese non è stato facile, c’era aria pesante, ma di Catania posso solo parlare bene, perché mi hanno trattato alla grande nonostante fossi palermitano, i tifosi devo ringraziarli tutti, nessuno escluso. Anche con Lucarelli non ci sono mai stati problemi, nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme mi ha dato una grossa mano. Certo, poi avrebbe dovuto capire la situazione in cui mi trovavo, forse da me si aspettava altro, ma non serbo rancore".