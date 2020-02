Bojinov: "Ho un'offerta, vedremo come andranno le cose..."

Il Catania su Valeri Bojinov? L'indiscrezione rilanciata da La Sicilia può avere nuovi riscontri sulle prossime ore. Intanto il calciatore, ex Parma, Juventus e Manchester City, ai microfoni di Blitz, quotidiano bulgaro, afferma: "Sì, ho un’offerta e sto aspettando di vedere come andranno le cose. Ma ho un’altra opzione. Vorrei lavorare in Italia perché la gente ti rispetta e ti apprezza. In Bulgaria invece c’è un po’ di gelosia, le persone famose non piacciono. Mi dispiace perché io sono bulgaro e amo la Bulgaria però certe cose devono cambiare: spero che un domani questo possa accadere".

Non ci sarebbe solo il Catania sul calciatore (che sarebbe stato chiamato da Cristiano Lucarelli), ma anche il Pescara che potrebbe essere una soluzione più gradita considerata la militanza in Serie B e il ruolo di Nicola Legrottaglie, attuale allenatore degli abruzzesi, suo ex compagno ai tempi della Juventus. In realtà la pista della società abruzzese sembra essere più fredda (piace come alternativa Cristian Lopez).