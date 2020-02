Catania, Lucarelli "chiama" Bojinov...

Valeri Bojinov a Catania. Il rumors rilanciato da La Sicilia potrebbe avere più che un fondamento. Il calciatore, classe 1986, potrebbe tornare a lavorare con Cristiano Lucarelli. I due sono stati insieme sia al Lecce (nel 2001) e Parma (nel 2009), adesso, potrebbero nuovamente incontrarsi, questa volta in una nuova situazione: Lucarelli allenatore del Catania, Bojinov attaccante titolare della squadra.

Il tecnico livornese ha chiamato il bulgaro e sondato la sua disponibilità a giocare con la maglia rossazzurra e avrebbe incassato una prima disponibilità da parte del calciatore. Si valuta l'ingaggio anche alla luce delle ristrettezze economiche del club di Via Magenta. Sarebbe una scommessa interessante per entrambi (Bojinov scenderebbe di categoria solo per l'amicizia con l'allenatore livornese), ma sul calciatore c'è l'interesse di altre squadre, anche italiane. Presto novità in tal senso.