Verbania, scatta l'ora di Porcu

Dopo la comunicazione ufficiale delle dimissioni di Corrado Cotta, che nella tarda serata di ieri ha lasciato la guida della squadra biancocerchiata di comune accordo con la società che ha ringraziato il tecnico per l'impegno profuso nonostante i risultati non siano stati quelli sperati, era solo questione di ore per conoscere il nome dell'allenatore, il terzo della stagione, che avrebbe proseguito il lavoro sulla panchina del Verbania alla ricerca di una salvezza diventata giornata dopo giornata più complicata.

Luca Porcu, secondo le indiscrezioni raccolte nelle concitate ore che hanno seguito la gara persa con il Seravezza, era il nome che più di altri metteva d'accordo il consiglio direttivo biancocerchiato e nella mattinata di oggi la società lacuale ha confermato le voci ufficializzando il nome del nuovo tecnico con il seguente Comunicato Stampa:

"Il tempo è tiranno ed in meno di ventiquattro ore il Verbania Calcio affida a Luca Porcu la panchina della squadra biancocerchiata.

E’ il Direttore Generale Jacopo Anessi a comunicare la nuova scelta tecnica: “Mi preme ringraziare personalmente Corrado Cotta per la serietà e la professionalità dimostrata in questi due mesi di lavoro. Abbiamo affidato la panchina a Luca Porcu perché siamo certi che sia l’allenatore adatto alle caratteristiche tecniche della nostra rosa e siamo confidenti che possa dare le giuste motivazioni al gruppo”.

Luca Porcu approda per la prima volta in serie D ed ha dalla sua parte un carattere determinato e la capacità di fare gruppo.

Queste le sue prime dichiarazioni “Per me e’ un privilegio approdare in una piazza cosi’ prestigiosa e carica di storia. Ringrazio la società’ per la fiducia che mi ha accordato nell’affidarmi questo incarico. Si tratta di una sfida avvincente ed un grande onore: darò tutto per la salvezza, obiettivo che mi è stato chiesto e, a mio avviso, raggiungibile da questa rosa di giocatori”

Prosegue Porcu “Il mio motto, come sempre in passato, è lo stesso lavoro, lavoro, lavoro, motivazione a fare bene e spirito di gruppo. Chiederò a tutti i miei ragazzi di andare oltre i loro limiti, di crescere e migliorare ancora perché solo in questo modo potremo raggiungere l’obiettivo che loro stessi desiderano, la permanenza in serie D”

Le presentazioni ufficiali avverranno nel primo pomeriggio quando Mister Porcu incontrerà lo staff tecnico e dirigerà il primo allenamento".

Toccherà a Porcu ora cercare di evitare l'immediato ritorno del Verbania in Eccellenza dopo la cavalcata trionfale della scorsa stagione. Tutto l'ambiente crede ancora nella possibilità, nonostante l'ultimo posto in classifica, di mantenere la categoria e l'ennesimo cambio in panchina di una stagione travagliata è stato compiuto proprio nell'ottica di fornire alla squadra un ulteriore scossa per provare ad invertire la tendenza che nelle ultime settimane ha visto il Verbania non riuscire a racimolare punti.

