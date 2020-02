Ternana, Bandecchi: "Che caz*** me ne frega della Coppa Italia"

La Ternana perde 1-0 contro la Reggina e la promozione diretta si allontana. A TeleTerni parla il presidente del club umbro, Stefano Bandecchi: "Adesso faremo i playoff. E’ da mesi che li sento parlare di playoff. Adesso, li faranno per davvero. Solo che ai playoff rischi pure di uscire subito". E sulla Coppa Italia: "A me, non frega un c… della Coppa Italia, scusate se parlo così. Quella coppa, a noi, ha fatto solo male. Guardate le altre squadre di vertice: nessuna di loro è più in Coppa Italia".

IamCALCIO per te: segui al meglio la tua squadra del cuore!

WhatsApp TIFO CATANIA: il canale dedicato ai tifosi. Entra tramite link di invito.

APP per Android: ecco TIFO CATANIA, il servizio gratuito dedicato a tutti i tifosi per un accesso immediato e diretto alla propria squadra con notizie, risultati, classifiche, statistiche e tanto altro. Scaricala da qui, è gratuita.