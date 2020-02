Catania, arriva Bojinov: "Mi ha convinto Lucarelli, voglio divertirmi"

Valeri Bojinov a Catania. Un'idea nata nei giorni scorsi e che può davvero diventare realtà. Sì, perché il Catania ha convinto il calciatore bulgaro che nelle prossime ore, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà in Sicilia. Superata la concorrenza del Pescara che sta virando su altri obiettivi (Alessandro Matri o Cristian Lopez). Lunedì sera il calciatore ha firmato la risoluzione del contratto con il Botev Vraca ed è tornato in Bulgaria. Mercoledì partirà per l'Italia e poi si trasferirà in Sicilia per sottoscrivere il contratto con la società rossazzurra.

A confermarlo è direttamente il calciatore in un'intervista pubblicata al portale bulgaro "Sportal": "Vado davvero a Catania. Lucarelli ha mostrato tanto interesse nei miei confronti e mi vuole con me fino al termine della stagione. Spero che tutto vada bene. Loro sanno che l'Italia è come una seconda patria per me. Non ho giocato mai in Serie C, ma non è un problema. Il Catania è un club molto grande che ha una storia e una tradizione importante e poi hanno uno splendido centro sportivo. Non mi restano molti anni come calciatore, ma ho ancora tanta voglia di giocare e divertirmi".

Il Catania sarà il sedicesimo club della ricca carriera di Bojinov. Ha giocato in otto paesi diversi: Italia, Inghilterra, Portogallo, Bulgaria, Serbia, Cina, Svizzera e Croazia. In Italia, prima del Catania, ha vestito le maglie di Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma, Verona, Vicenza e Ternana. Ha giocato 43 partite e segnato 6 gol con la nazionale della Bulgaria.