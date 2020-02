Juventus, Szczesny rinnova fino al 2024

Fino al 2024... Approssimativamente, lo stesso tempo che avremmo impiegato a scrivere correttamente "Szczesny" senza utilizzare il copia/incolla.

La Juventus ha annunciato oggi che il portiere polacco Sojciech Szczesny ha firmato ufficialmente il prolungamento di contratto, che lo vedrà legato al club bianconero fino (appunto) al 2024.

Questa la nota ufficiale della Juventus: "Dal suo arrivo alla Juventus, nessun portiere ha registrato in percentuale più clean sheet in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze".

"Nella sua prima stagione parte alle spalle di Buffon, giocando comunque in tutto 21 partite. Parate decisive, che gli permettono nell’annata successiva di guadagnarsi la maglia da titolare, che anche quest'anno porta sulle sue spalle", conclude la nota ufficiale del club.

Wojciech Szczesny ha collezionato 84 partite con la maglia della Juventus, subendo 65 gol e mantenendo la porta inviolata in ben 40 occasioni.