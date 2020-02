Theo Hernandez: "Milan e Real Madrid i Re della Champions League"

Dopo la sconfitta incassata nel Derby contro l'Inter, Theo Hernandez tenta di far tornare il sorriso ai tifosi del Milan.

Il terzino rossonero di nazionalità francese, classe '97 (22 anni), ha risposto a varie domande che gli sono pervenute durante una sessione di Q&A su Twitter.

Tra le sue dichiarazioni, riportiamo: "Liga e Serie A sono campionati diversi ma molto intensi. Il livello è alto in entrambi. Il Milan e il Real Madrid sono i due club più grandi, i Re della Champions League. Per me è il massimo aver indossato queste due maglie."

"Maldini mi ha scelto ma nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è uno specchio in cui guardare. Giocare sullo stesso campo in cui giocava lui è per me fonte di grande motivazione".

Theo poi aggiunge: "Chi non gioca nel Milan con piacere non conosce il calcio. Questa maglia richiede la più grande serietà e determinazione, sempre".