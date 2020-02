Amazon interessata ai diritti della Champions League e della Serie A?

Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano in rete, il colosso Amazon sarebbe interessato ad acquisire i diritti per la trasmissione (in abbonamento) delle partite della UEFA Champions League e della Serie A.

Al tavolo della trattative con la UEFA e la Lega Calcio, quindi, potrebbe aggiungersi Amazon, oltre a Sky e DAZN, per il triennio 2021-2024. Precisando che al momento si tratta soltanto di voci di corridoio, questa è una notizia da prendere con la dovuta cautela.

Voci contrastanti vorrebbero invece Amazon interessata alla creazione di contenuti paralleli a quelli delle partite trasmesse in diretta, come documentari, interviste e approfondimenti sul Calcio.

Al momento Amazon non si è espressa in merito, quindi non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.