Bari: ripresa la preparazione in vista del match contro il Picerno

Archiviato il pareggio nel derby contro il Monopoli, il Bari ha ripreso la preparazione nella settimana che condurrà al match di campionato contro il Picerno.

Dopo il consueto prologo tra analisi video e palestra, il lavoro in campo ha visto una prima parte dedicata a mobilità articolare e riscaldamento tecnico alternate a ripetute su brevi distanze (modulate su gruppi di lavoro); a seguire esercitazioni tecniche e, per chiudere, sfida a ranghi misti su metà campo. Tabella di lavoro personalizzata (atletica e con la palla) per Schiavone e Berra a scopo precauzionale; con loro ha lavorato anche Zaccaria Hamlili che ha tolto il tutore passando dunque all'ultima parte della fase di recupero.

Domani è in programma una doppia seduta di lavoro (mattina in palestra, pomeriggio Antistadio a partire dalle ore 14:30).