Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo.

Il Bari, nel prossimo impegno di campionato contro il Picerno, non potrà contare sull'apporto di Perrotta, squalificato per un turno in virtù dell'espulsione comminatagli nel match contro il Monopoli.

Nei lucani, invece, mancherà Kosovan, anche lui squalificato per un turno.