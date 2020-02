Coppa Italia: si gioca Fasano-Tolentino. Rinviata Folgore C.-Sanremese

In attesa del pronunciamento del Giudice Sportivo sul ricorso presentato dalla società brianzola è stata rinviata a data da destinarsi la semifinale di Coppa Italia Serie D tra Folgore Caratese e Sanremese.

Si giocherà invece regolarmente l’altra semifinale, quella che mette di fronte al “Vito Curlo” di Fasano i padroni di casa e il Tolentino. All’andata finì 1-1. Al vantaggio pugliese di Diaz ad inizio ripresa, rispose Strano nei minuti finali. I due allenatori, Laterza e Mosconi sono alle prese con le squalifiche di Corvino, per i locali e Strano per gli ospiti. I cremisi hanno raggiunto la Puglia in serata accolti dai dirigenti locali che, per l'occasione, hanno promosso l'iniziativa "Sentirsi a casa": un vero e proprio comitato d'accoglienza per ospitare e far sentire a casa la gente e i tesserati di Tolentino che tra oggi e domani arriveranno in Puglia per assistere alla partita.

C’è grande attesa in città, venduti circa 800 tagliandi.

Calcio d’inizio alle 15:30. A dirigere la gara è stato designato il sig. Calzavara della sezione di Varese, nell’occasione sarà assistito da Lipari di Brescia e Piatti di Como.

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://campobasso.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/citta-di-fasano-tolentino-1919/351080.html