Catania, Beleck firma fino a giugno. Poi triennale con la Salernitana

La Salernitana dietro a Steve Beleck? Un rumors che negli ultimi giorni si era sempre più via via amplificato. Adesso arrivano altri indizi sull'affare che ha portato l'attaccante camerunense al Catania. Il classe 1993, prima parte di stagione al Rieti, ha già esordito con la maglia rossazzurra domenica scorsa nel match vittorioso contro la Cavese.

La punta ha firmato un contratto fino a giugno 2020 e, secondo quanto riporta da SalernitanaNews.it, pare proprio che dietro ci sia la Salernitana che avrebbe già in mano un contratto triennale (fino al 2023) e avrebbe "suggerito" al calciatore di firmare per il club etneo. Altro indizio riguarda il procuratore del calciatore: si tratta di Claudio Parlato, agente anche di Ramzi Aya, già calciatore del Catania fino a giugno 2019.

E se questo fosse il preludio per una maggiore sinergia tra Claudio Lotito e il Catania? Dopo la cessione di Distefano e Pino alla Primavera della Lazio, adesso Beleck "promesso sposo" della Salernitana. Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà.