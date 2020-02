Catania, incredibile Bojinov: il Pescara si è rifatto sotto

Sembrava tutto pronto per l'arrivo di Valeri Bojinov al Catania. I rumors circolati nella mattinata odierna, addirittura le parole del calciatore che si dichiarava entusiasta di aiutare l'amico Cristiano Lucarelli. C'è un accordo totale con il club etneo, ma nel calcio, si sa, è finita quando è davvero finita. E il Pescara, che sembrava essere tagliato fuori, considerato i tentennamenti di Alessandro Matri, si è rifatto sotto con decisione per la punta bulgara.

Pare, come segnalano più siti abruzzesi, che Bojinov stia per accettare l'offerta del Pescara, più ricca dal punto di vista economico (offerto un ingaggio quasi del doppio rispetto a quello del Catania, ndr) e che, soprattutto, può offrire la Serie B al calciatore. Addirittura si segnala per domani l'arrivo a Pescara con visite mediche contestuali e poi firma del contratto.

Il pressing di Daniele Sebastiani (che ai microfoni di IAM Calcio Catania, però, nega qualsiasi conclusione dell'affare) e di Nicola Legrottaglie, suo ex compagno ai tempi della Juventus, pare sia andato a segno, ma non è ancora finita. Tutto, dunque, può accadere in questa "pazza" trattativa di mercato e le prossime ore saranno decisive in tal senso.