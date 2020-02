Bojinov: "Sono un giocatore folle. Catania è una bomba"

Catania o Pescara? Sono ore decisive per il futuro di Valeri Bojinov che nella giornata di ieri sembrava ad un passo dal club rossazzurro. Nonostante un accordo tra Cristiano Lucarelli e l'attaccante bulgaro, il Pescara si è rifatto sotto presentando un'offerta. Intanto, l'ex punta di Fiorentina, Juventus e Parma, prima del nuovo assalto della società abruzzese, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Sicilia. Ecco un estratto: "Voglio abbracciare Cristiano Lucarelli. Mi ha convinto lui, mi ha convinto Catania. Come sto fisicamente? A posto. Dopo che sono andato via dal Botev Vratsa mi sono allenato con una squadra turca di Serie A. Mi volevano anche li, ho scelto Catania. Catania è una bomba, lo ripeto. Io ho giocato al Massimino più volte. E ricordo quanto fosse difficile affrontare i rossazzurri in A così come in Serie B. Io sono un giocatore folle, nel senso buono. Così come Lucarelli è un passionale".