Catania, i tifosi della Nord tornano allo stadio: "Rientriamo"

I gruppi organizzati della Curva Nord a sostegno del Catania ritornano allo stadio. Saranno già presenti per la gara di giovedì pomeriggio contro la Ternana, gara di ritorno di Coppa Italia Serie C (i rossazzurri devono rimontare due gol alla squadra rossoverde).

Sì, ve lo diciamo subito, a voi che ce lo avete chiesto, che non avete approvato, che ci avete seguito, che con noi avete sofferto. RIENTRIAMO. E a riprova, per chi ne dubitasse, che la nostra non è una scelta di comodo, lo faremo giovedì, per una sfida quasi impossibile. Cos'è cambiato? Purtroppo nulla di sostanziale, non ci è permesso tirare alcun sospiro di sollievo, la situazione era e resta gravissima; la roccaforte della menzogna però è caduta, pensiamo anche grazie alla nostra spinta, e finalmente è calato il sipario sui teatrini e i loro impresari bugiardi. Non tutto è ancora alla luce del sole, ma rimossi i falsi scenari di cartapesta, noi possiamo riprendere il nostro posto, anche se dovesse significare solo accompagnare la storia gloriosa della nostra matricola verso l'epilogo. Continueremo a percorrere la stessa strada dei nostri nonni e dei nostri padri, porteremo con noi i nostri figli, non lasceremo solo il più grande sogno mai fatto da questa città: il Calcio Catania 1946.

Molte sono le vie

Ma una sola, quella che conduce alla verità

Finché non saremo liberi

Torneremo ancora.

Ancora e ancora... Curva Nord.