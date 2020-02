Catania, Bojinov riflette. Grande pressing del Pescara

Catania o Pescara? Valeri Bojinov è a Sofia, ma non ha ancora deciso se accettare l'offerta della squadra rossazzurra o quella biancazzurra. Nella notte è continuata la trattativa e, secondo quanto apprende IAM Calcio Catania, il Pescara ha continuato nel pressing sul giocatore, forte sia di un ingaggio quasi del doppio rispetto al Catania che sul progetto tecnico da offrire (titolarità e Serie B con obiettivo playoff). Il giocatore era atteso in Italia per mezzogiorno, ma non ha preso il volo pagato dal club di Via Magenta. Il Catania non molla e rimane ancora in gioco e, chissà, magari riuscirà al photofinish a superare la concorrenza.