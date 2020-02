Lecce. Meluso: "Con la Spal gara difficilissima"

Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva parlando del mercato dei giallorossi, ma anche del momento positivo della squadra salentina. Le sue parole:

I segnali positivi erano già arriva in precedenza. Per una neopromossa come noi essere ancora in lotta salvezza a questo punto del campionato è già motivo di soddisfazione. I nuovi arrivi ci hanno dato fisicità e qualità e il mister li ha utilizzati al meglio. E' un valore aggiunto che si siano già calati nel nostro modo di fare calcio. In questi casi ci vuole anche un pizzico di fortuna, con il nostro gruppo di scouting abbiamo cercato dei profili mirati che poi abbiamo preso con il benestare del tecnico e della società. Abbiamo preso Saponara e Barak tralasciando un po' l'aspetto patrimoniale.

I punti sono sempre utili al di là da dove vengono conquistati. Noi la maggior parte li abbiamo presi fuori casa, ma abbiamo sempre combattuto contro tutti. La strada è lunga e piena di insidie, ma vogliamo mantenere questa caratteristica. Contro la Spal sarà una gara difficilissima perché il cambio di allenatore porta sempre ad una scossa dal punto di vista psicologico. Ci sarà un bel pubblico perché i nostri tifosi non ci abbandonano mai.