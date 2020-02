Bojinov beffa il Catania? Il Pescara ce l'ha in pugno

Valeri Bojinov si allontana, forse definitivamente dal Catania. L'attaccante bulgaro doveva arrivare a Roma a mezzogiorno e poi sbarcare in Sicilia.

In realtà il volo non sarà per Catania, ma per Pescara. Il calciatore, in serata, arriverà in Italia, a Roma e poi si trasferirà nella città abruzzese.

Giovedì firma del contratto (a cifre quasi del doppio rispetto a quelle offerte dal Catania) dopo le visite mediche. Bojinov riabbraccia Nicola Legrottaglie, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus.

Il Catania aveva provato un rilancio, Lucarelli aveva sentito telefonicamente Bojinov, ma alla fine è prevalsa la voglia del calciatore di cimentarsi in un campionato più competitivo a cifre più alte rispetto a quelle promesse dalla società siciliana.