La sfida di campionato tra Bari e Picerno, valida per il ventiseiesimo turno del Girone C di Lega Pro, in programma domenica 16 febbraio a partire alle ore 17:30, sarà diretta dal sig. Alessandro Di Graci della sezione di Como. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon della sezione di Lovere e Cosimo Cataldo della sezione di Bergamo.