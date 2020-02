Napoli: trasferta a Cagliari vietata a residenti provincia di Napoli

Sono in vendita i biglietti per Cagliari-Napoli in programma domenica alle ore 18 per la 24esima giornata di Serie A. Il costo del singolo tagliando è di 50,00 euro.

A seguito della Determinazione dell’Osservatorio, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli è vietata.

I biglietti del settore ospiti (distinti laterali) sono in vendita fino alle ore 19:00 del 15/02/20 presso le ricevitorie autorizzate Ticket One