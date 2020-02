Bojinov al Catania o al Pescara? L'incredibile trattativa di mercato

Valeri Bojinov al Catania o al Pescara? L'incredibile trattativa di calciomercato con continui colpi di scena continua. Martedì pomeriggio il Catania sembrava in vantaggio e aveva il calciatore in pugno (forte del contatto con l'allenatore Cristiano Lucarelli e suo fratello Alessandro).

Le condizioni contrattuali del club rossazzurro, però, erano state superate nella serata di martedì dal Pescara che aveva rilanciato e superato l'offerta del club siciliano (ingaggio due volte superiore a quello del Catania con bonus legati ai gol e alla promozione in B).

Nella notte continuavano i contatti che proseguivano anche nella giornata odierna con il Pescara che sembrava avere un ampio vantaggio sul Catania forte della ricca offerta contrattuale. Bojinov, dunque, non prendeva l'aereo che lo avrebbe portato da Sofia a Ciampino e poi a Catania (pagato dal club etneo) e continuava a riflettere. I media abruzzesi (e non solo) rilanciavano la notizia di Bojinov pronto alle visite mediche con il Pescara, ma Cristiano Lucarelli non mollava e, forte della parola data dal calciatore, riusciva a passare nuovamente in vantaggio.

Le parole di Bojinov, rilasciate al sito bulgaro Sportal, danno nuovamente speranza al Catania, ma il Pescara, però, non vuole mollare la presa, ma prima vuole capire qual è il vero stato di forma dell'attaccante bulgaro.

Può ancora succedere di tutto.