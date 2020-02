Juniores Nazionali, Girone L: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari, nella seduta del 12 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 8/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 VASTOGIRARDI

Per assenza ambulanza

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

BAROMETRO MASSIMO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FUSARO MARIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRUNETTI ANGELO (VASTESE CALCIO 1902)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINELLI MARCO GABRIELE (BITONTO CALCIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

VALENTE LUCA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

DI PALMA RICCARDO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PALUMBO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

FERRULLI GIOVANNI (BITONTO CALCIO)

TROILO NICOLA (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

BOTTICELLI GIUSEPPE (CALCIO FOGGIA 1920)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

ALTERIO MARIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MININNO GABRIELE (CALCIO FOGGIA 1920)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CARELLA PASQUALE (CALCIO FOGGIA 1920)

CENSI GILDO PIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SEHAIL OMAR (REAL GIULIANOVA)

MINUTOLO NICCOLO (VASTESE CALCIO 1902)

DI PALMA MARCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

RENDINE PIETRO (CALCIO FOGGIA 1920)

DI MARTINO ANDREA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

LA VECCHIA GIOVANNI (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MASCIA LUCA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

CUOMO CIRO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

PETROSINO MICHELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

LENOCI GIUSEPPE (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FUCCI MICHELE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

MICOCCI VELIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

DIOP IBRAHIMA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

GIZZI DAVIDE (VASTESE CALCIO 1902)

FRARACCIO EDOARDO (VASTOGIRARDI)