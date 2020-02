Bojinov, in serata arrivo a Roma: incontro con il Pescara

Valeri Bojinov al Catania o al Pescara? La trattativa continua. Il Pescara, proprio un'ora fa, ha realizzato un nuovo rilancio offrendo al calciatore un contratto a cifre superiori a quelle del Catania e con un anno in più senza opzione in caso di promozione in Serie A. Bojinov arriverà a Roma in serata e si incontrerà con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Dopo l’incontro con il massimo dirigente abruzzese la punta, ex Juventus e Manchester City, deciderà definitivamente. Continua, dunque, il testa a testa tra le due squadre con Bojinov tentato dal mantenere la parola data a Lucarelli, ma il suo entourage spinge per una soluzione più vantaggiosa dal punto di vista economico.