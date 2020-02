Giudice Sportivo: Foggia, stangata a Di Masi. Nel Brindisi out Ancora

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito all'ultimo turno di campionato disputato.

Per quanto concerne il Foggia squalificato per tre turni Manlio Di Masi (reo di aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario). Nel match di domenica in programma contro il Brindisi allo "Zaccheria" (chiuso al pubblico per la precedente diffida divenuta squalifica in occasione del derby col Cerignola) non ci sarà tra le file dei messapici invece Salvatore Ancora (per recidività in ammonizione).