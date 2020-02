Bari, Di Cesare: "L'obiettivo non cambia. Lotteremo fino alla morte"

Valerio Di Cesare, capitano della formazione, biancorossa è intervenuto ai microfoni di RadioBari per analizzare il momento dellla squadra e aggiornare i tifosi sulle sue condizioni fisiche dopo il problema che lo ha tenuto fermo ai box:

«Sto decisamente meglio; nonostante qualche piccolo fastidio mi sto allenando con i compagni e spero di tornare presto al 100%. Stiamo facendo un ottimo campionato, con mister Vivarini siamo imbattuti da 20 partite; siamo a 8 punti dalla vetta, ma siamo stati anche a 10. Il nostro obiettivo non cambia: è il 25 aprile. Lotteremo fino alla morte per essere primi in quella data; se altri saranno stati più bravi, ci saranno da giocare i playoff».