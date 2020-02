Bitonto-Cerignola, trasferta vietata alla tifoseria ospite

In vista della gara Bitonto – Audace Cerignola, in programma domenica 16 febbraio, alle ore 15, allo stadio “Città degli Ulivi” di Bitonto, e valevole per la 24^ giornata del girone H di Serie D, si comunica che le autorità di pubblica sicurezza hanno disposto il divieto di trasferta per i tifosi ospiti: non saranno emessi tagliandi per i residenti nel comune di Cerignola e in provincia di Foggia, sia in prevendita che al botteghino.

Si invitano pertanto i tifosi ospiti a non muoversi per Bitonto nella giornata di domenica, in quanto non sarà consentito in alcun modo il loro accesso allo stadio.

Inoltre la società U.S.D. Bitonto Calcio comunica che, a seguito di tali decisioni di ordine pubblico, metterà a disposizione la gradinata scoperta per i tifosi di casa, al costo promozionale di 7 euro, nell’ambito dell’iniziativa “Passione Neroverde, tutti allo stadio!”