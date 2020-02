Serie D-Girone F: fermati in quindici. Il Matelica ne perde tre

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 12 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 9/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 MATELICA CALCIO A.S.D.

Per avere, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 26/ 2/2020

D'AMORE MARCO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MECOMONACO ANTONIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

Per avere, a gioco in svolgimento, sputato sulla maglia di un avversario riverso a terra.

MINICUCCI MANEL (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMOROSO GIUSEPPE (MATELICA CALCIO A.S.D.)

Per essersi avvicinato con atteggiamento minaccioso ad un A.A. rivolgendo al suo indirizzo espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIRAGUSA FRANCESCO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

DE SANTIS SIMONE (MATELICA CALCIO A.S.D.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo

MONTANARO ANDREA (VASTESE CALCIO 1902)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FANTAUZZI GIACOMO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

DI GIANFELICE MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

D'ANDREA FILIPPO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CROCE MARCO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

MARIANI MARCO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)

DI PAOLO FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

DI DOMENICANTONIO SIMONE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

LOCCI LUCA (ATLETICO TERME FIUGGI)

BRATTELLI BRIAN (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

FRABOTTA DANIELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

MARIANESCHI FRANCESCO (PINETO CALCIO)

ESPOSITO ADRIANO SERGIO (RECANATESE A.S.D.)

CROCI EMANUELE (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

BARDINI FILIPPO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (XI INFRAZIONE)

VISCOVICH GERONIMO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

MAGGIOLI CLEMENTE GIANLUCA (JESINA CALCIO SRL)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

POMANTE MARCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

ESPOSITO VITTORIO (VASTESE CALCIO 1902)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MACRI DAVIDE (ATLETICO TERME FIUGGI)

BRUNETTI DOMENICO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

FANTI FEDERICO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

DE LUCIA UMBERTO (JESINA CALCIO SRL)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PATRIZI LUCA (SANGIUSTESE)

PETTRONE MARCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CHIOCHIA VINCENZO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MENNA DAMIANO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

RACCICHINI MATTEO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

NEPI ALESSIO (JESINA CALCIO SRL)

PUPESCHI NICCOLO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

ACQUADRO ALBERTO (PINETO CALCIO)

CASTIGLIA IVAN (REAL GIULIANOVA)

SANSOVINI MARCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

GARGIULO MARIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MEOLA ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

GNALDI MATTEO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SANSEVERINO GIULIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

PAMPANO MATTIA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

ALESSANDRO JONATAN A. (PINETO CALCIO)

MORGA FRANCESCO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)