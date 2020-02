Paolo Maldini su Rangnick: "Massimo rispetto, ma non è da Milan"

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è tornato a parlare della possibilità di avere Rangnick come nuovo allenatore del club rossonero, ai microfoni di Sky Sport: "Rangnick? Sinceramente, da direttore dell'area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo sia il profilo giusto da associare al Milan".

Su Pioli, l'ex Capitano del Diavolo commenta: "Di Pioli siamo davvero contenti, è subentrato in una situazione difficile, c'erano poche certezze e la squadra non stava andando bene. Si è imposto ed ha dato una nuova identità alla squadra. Tutti noi viviamo di risultati, vi auguriamo di fare una seconda parte di stagione super, per poi decidere con serenità a maggio".

Sui progetti futuri della Società: "L'anno scorso siamo arrivati ad un punto dalla Champions League, l'obiettivo è quello di migliorare questo risultato. C'è ancora la possibilità di farlo. Non abbiamo ancora il Milan dei nostri sogni, ma ci stiamo lavorando".