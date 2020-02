La Roma ha comunicato oggi che il portiere Antonio Mirante, infortunatosi al menisco sinistro durante un recente allenamento, si è sottoposto ad intervento chirurgico.

L'estremo difensore giallorosso inizierà da domani il processo di riabilitazione. Ancora sconosciuti i tempi di recupero.

Per Mirante, in questa stagione, 3 sole apparizioni tra i pali: due in Europa League, una in Serie A, con 2 gol subiti ed un clean sheet.