Grumentum, squalificati Donini per tre giornate e De Gol per due

Due sanzioni disciplinari pesanti per il Grumentum Val d'Agri. Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale della gara di Casarano, ha sanzionato il portiere Federico Donini per tre giornate e il difensore Matteo De Gol per due. I motivi sono i seguenti: l'estremo difensore "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio", oltre ad essere stato ammonito per quinta infrazione; il centrale difensivo "per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio". Inoltre è scattata la diffida per il difensore centrale Nicola Pellegrini, incorso in quinta ammonizione.