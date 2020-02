Ternana, Bandecchi: "A Catania a lottare pallone su pallone"

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, su Instagram, torna a parlare in vista della gara di oggi pomeriggio contro il Catania. Gli umbri partono dal 2-0 dell'andata: "Tengo alla mia squadra e sarà una partita che, come tutte le altre partite, va giocata in maniera corretta, fortunata e speriamo tutti per il meglio. Se le cose dovessero andare come sono andate a Reggio Calabria chiaramente non potrò essere soddisfatto. Siccome io tifo Ternana, auguro tanta fortuna alla Ternana per domani e un grande in bocca al lupo per i ragazzi".

E su Gallo: "A Catania saranno con il coltello in mezzo ai denti e anche a Catania non saranno buoni, giocheranno pallone dopo pallone e saranno sempre presenti, come è successo a Reggio quando il nostro portiere tentava di rinviare la palla e non poteva fare altro perché trovava sempre 3-4 soggetti pronti a lottare su ogni palla, come veramente dei leoni e delle tigri, sono stati fantastici, peccato che non era la squadra mia, però si ricordi che anche a Catania, in questa partita per loro fondamentale, lotteranno su ogni pallone, sono convinto che lei saprà fare la cosa giusta, ho fiducia in lei, non si faccia raccontare minchiate, glielo dico in video cosi come le ho detto cose brutte dico anche cose belle".